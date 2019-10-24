Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: "Ben unuttum..."

Müge Anlı bir faili meçhul olayı daha aydınlattı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine Türkiye'nin gündemine bomba gibi konuları ele almaya devam ediyor. 54 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin karşısındaki parkta otururken kaybolduğunu ve aynı zamanda eşinin alzheimer hastası olduğunu belirterek Müge Anlı'nın kapısını çalan Osman Yalçınkaya, dün yaptığı itiraflarla herkesi şoke etmişti. Polis merkezine sevk edilen Osman Yalçınkaya, polis merkezinde de kan donduran ifadeler verdi. İşte kayıp başvurusu yaptığı eşini öldüren Osman Yalçınkaya'nın o ifadeleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 20:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





