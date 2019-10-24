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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: "Ben unuttum..."

Müge Anlı bir faili meçhul olayı daha aydınlattı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine Türkiye'nin gündemine bomba gibi konuları ele almaya devam ediyor. 54 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin karşısındaki parkta otururken kaybolduğunu ve aynı zamanda eşinin alzheimer hastası olduğunu belirterek Müge Anlı'nın kapısını çalan Osman Yalçınkaya, dün yaptığı itiraflarla herkesi şoke etmişti. Polis merkezine sevk edilen Osman Yalçınkaya, polis merkezinde de kan donduran ifadeler verdi. İşte kayıp başvurusu yaptığı eşini öldüren Osman Yalçınkaya'nın o ifadeleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 20:07
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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: Ben unuttum...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın, geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapıp, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak bulunmasını istediği alzheimer hastası 52 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: Ben unuttum...

TUTUKLANDI
Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında metruk binaların bulunduğu alanda eşini bayıltıp, yakarak öldürdüğü belirlenen Osman Yalçınkaya, polis tarafından gözaltına alındı. Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: Ben unuttum...

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Polisin, kaybolduktan yaklaşık 16 ay sonra titiz bir çalışmayla cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait kemiklerin bulunduğu alanın, evine yakın olması nedeniyle eşi ve akrabaları üzerinde araştırma yaptı.

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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: Ben unuttum...

Osman Yalçınkaya'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasının yanında eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi.

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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Skandal ifadeler: Ben unuttum...

3 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ
Ancak Osman Yalçınkaya'nın, eşine şiddet uyguladığı, özellikle hastalığı nedeniyle problemler yaşadıkları da saptandı.