15 Ocak 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?
Milyonların heyecanla izlediği ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Ali Özdemir olayında yeni bir gelişme yaşandı. Hatay'da kaybolan Özdemir'in kaybında tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerinde yoğunlaşırken, şüphelerin yoğunlaşmasının ardından programa gelmeyi reddeden Meryem kayıplara karıştı. Öte yandan Anlı, olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:04
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