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Müge Anlı'da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

Milyonların heyecanla izlediği ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Ali Özdemir olayında yeni bir gelişme yaşandı. Hatay'da kaybolan Özdemir'in kaybında tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerinde yoğunlaşırken, şüphelerin yoğunlaşmasının ardından programa gelmeyi reddeden Meryem kayıplara karıştı. Öte yandan Anlı, olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne?

Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:04
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Müge Anlı’da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir'imn kaybı işlenmeye devam ediyor. 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, ile ilgili çarpıcı gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER
Anlı, Mehmet Ali'nin eşi Meryem ve annesinin programa yorulduklarını gerçekçe göstererek çıkmayı reddettiğini söyledi. Meryem ve annesi adeta izlerini kaybettirdiler.

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Müge Anlı’da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

İNTİHAR NOTU BULUNDU
Anlı, Mehmet Ali Özdermir'in aracının içerisinde bir Kur'an-ı Kerim, İncil, Tverat ve sahibi belli olmayan bir mont bulunduğunu ifade ederek, "Bu kitaplar incelendiğinde İncil'in içerisinde veda notunu andıran bir mektup görüldü. Bu nota ilk baktıklarında Mehmet Ali'nin yazısı olmadığı ortaya çıkıyor. Birisi Mehmet Ali Özdemir intihar etti süsü vermeye çalışıyor. Oldukça enteresan. Bu notta bir veda havası var" dedi.

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Müge Anlı’da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

İNTİHAR EDECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ
Mehmet Ali'nin kardeşi Yusuf, Mehmet Ali'nin intihar edebilecek bir insan olmadığını söyledi.

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Müge Anlı’da işleniyordu! Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Eşi Meryem kayıplara karıştı! Eve neden sıva yaptılar?

DUVARA TAZE SIVA İZİ
Mehmet Ali Özdemir'in arkadaşı Can, "Mehmet Ali'nin kayınbabasının evinin kapısına zincir vurulmuş. Giremiyoruz. Mehmet Ali, gece 22:30-23:00 arasında birinden malzeme talep etmiş, ayrıca o gün çalışmış. Bir arkadaşımız ailenin evinde duvarda taze sıva izi görmüş. Ona bakmanızı rica ediyorum" dedi.