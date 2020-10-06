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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…
İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Cinayet soruşturmasın sonunda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 3 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 13:07
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