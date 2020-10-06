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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Cinayet soruşturmasın sonunda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 3 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 13:07
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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nazmiye Oruçoğlu kaybolduktan bir süre sonra bir minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı ve oğlu İbrahim Serhat Yağcı ile cesedin içinde bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya tutuksuz yargılanıyordu.

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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

Duruşmasında son savunmalarını yapan sanıklardan Yüksel Yağcı, "Çok mağdurum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraat kararı verilmesini istedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

Mahkeme heyeti sanıkların, üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren heyet, diğer sanıklar hakkındaki adli tedbirlerini ise kaldırdı.

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Müge Anlı’da araştırılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde 2 yıl sonra karar verildi! 3 sanık…

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYORDU

45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, Esenyurt'ta 6 Eylül 2018'de kaybolduktan bir süre sonra hurda minibüs bagajında ölü olarak bulunmuştu.