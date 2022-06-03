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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde şok ifade! Görgü tanığı konuştu: "‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili flaş iddia gündeme geldi. Nehir kıyısında öldürülen adamın eşi Fatma Burhan'ın ifadesiyle jandarmayı yanılttığı iddia edilirken Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu. Yeni ortaya çıkan görgü tanığının ifadeleri ise cinayetin seyrini değiştirecek cinsten... İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:12
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde korkutan şüphe! Görgü tanığı konuştu: ‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edilirken, Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu. Ortaya çıkan yeni görgü tanığının anlattıkları ise olayın seyrini değiştirdi.

İşte köy sakininin ifadeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde korkutan şüphe! Görgü tanığı konuştu: ‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Muhammet Burhan'ın 20.45-21.00 arasında öldürüldüğü düşünülürken, bu saat aralığından çok kısa bir süre önce Esra Ürker'in eniştesi Adnan Lap'ın serasında dikkat çeken bir olaya tanıklık eden köy sakini neler yaşadığını anlattı.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde korkutan şüphe! Görgü tanığı konuştu: ‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Köy sakini, "Saat 20.00 gibi tarlamızdan çıkıp Adanan Lap'ın tarlasına gittik. Seranın içine indim, domates almak için biraz ilerleyince 'Öldüreyim mi seni? Seni öldüreyim mi?' diye bir ses geldi.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde korkutan şüphe! Görgü tanığı konuştu: ‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Sesi tanıyamadım. Erkek sesiydi. 'Öldüreyim mi seni? Öldüreceğim' diye sert tepki verdi. Diğer tehdit edilen tarafın sesini duymadım. Ses gelince ben korkup eşimin yanına gittim." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde korkutan şüphe! Görgü tanığı konuştu: ‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”

Tehditkar konuşmalardan korkarak ayrıldı. Hemen sonrasında geri döndüğü serada bildiği bir isimle karşılaşmıştı. Bahsettiği kişi Muhammet Burhan'la ilişki yaşadığı ileri sürülen Esra Ürker'in akrabalarından biriydi.