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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde şok ifade! Görgü tanığı konuştu: "‘Seni öldüreyim mi?’ diye bağırdı…”
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili flaş iddia gündeme geldi. Nehir kıyısında öldürülen adamın eşi Fatma Burhan'ın ifadesiyle jandarmayı yanılttığı iddia edilirken Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu. Yeni ortaya çıkan görgü tanığının ifadeleri ise cinayetin seyrini değiştirecek cinsten... İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:08Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:12