Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Duruşmada söz verilen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne olduğunu en iyi ben bilirim. Kimseye iftira atmadım başımı yastığa rahat koyuyorum. Teşhisimden eminim, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.