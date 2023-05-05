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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! 'Vicdanım son derece rahat' diyerek beraatini talep etti

Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! 'Vicdanım son derece rahat' diyerek beraatini talep etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 21:47
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Mahkeme heyeti duruşmada tarafları yeniden dinledi.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Duruşmada söz verilen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne olduğunu en iyi ben bilirim. Kimseye iftira atmadım başımı yastığa rahat koyuyorum. Teşhisimden eminim, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! ’Vicdanım son derece rahat’ diyerek beraatini talep etti

Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen, "Anne ve babamın mezarlarında rahat uyumları için haklarını önce Allah'a sonra siz mahkeme heyetine emanet ediyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.