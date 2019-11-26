Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle yine gündeme oturdu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'i arayan Müge Anlı, gerçeklerin ortaya çıktığını açıklaı. ATV ekranlarındaki canlı yayında Turgut Özyürek'in öldürüldüğü son dakikasını açıklayan Müge Anlı, katilin de polisteki sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı Turgut Özyürek'i öldürenin karısı Necla Hanım'ın kendisinden 16 yaş küçük sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.