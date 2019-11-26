26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle yine gündeme oturdu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'i arayan Müge Anlı, gerçeklerin ortaya çıktığını açıklaı. ATV ekranlarındaki canlı yayında Turgut Özyürek'in öldürüldüğü son dakikasını açıklayan Müge Anlı, katilin de polisteki sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı Turgut Özyürek'i öldürenin karısı Necla Hanım'ın kendisinden 16 yaş küçük sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:40
  • 1
  • 18
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle yine gündeme oturdu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'i arayan Müge Anlı, gerçeklerin ortaya çıktığını açıklaı. ATV ekranlarındaki canlı yayında Turgut Özyürek'in öldürüldüğü son dakikasını açıklayan Müge Anlı, katilin de polisteki sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

  • 2
  • 18
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

Müge Anlı Turgut Özyürek'i öldürenin karısı Necla Hanım'ın kendisinden 16 yaş küçük sevgilisinin olduğu ortaya çıktı.

  • 3
  • 18
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

KATİL NECLA HANIM'IN SEVGİLİSİ HAYRETTİN ÇIKTI

Polis tarafından sorguya alınan Necla Özyürek'in 1986 doğumlu sevgili Hayrettin her şeyi anlattı. 49 yaşındaki Necla Hanım ile evlenmek istediğini ve bu yüzden boşanmayan eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğünü anlattı.

  • 4
  • 18
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

33 Hayrettin ile evlenmek için Turgut Özyürek'i sopayla öldürdüğünü itiraf etti. Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım da azmettiricilikten suçlanıyor.

  • 5
  • 18
Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! Turgut Özyürek'in karısı ve sevgilisi...

Öldürülen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım ve sevgilisi Haydar gözaltına alındı.