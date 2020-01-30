Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

Sitemini dile getiren ünlü sunucu Müge Anlı, "Oradan bunlar alınmış. Bunlar dosyadakiler. Zincir nerede? Peki zincir nerede? Ben bunu anlayamıyorum. Sadece ben değil avukatlar da anlayamıyor." şeklinde konuştu.

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