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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!
Müge Anlı Pınar Kaynak davasının dosyasını canlı yayında okudu. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle şaşkına döndü. Trabzon'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın davasında hakim karşısına çıkan Nuri ve Arın için istenen tutuklanma talebi reddedilmişti. Müge Anlı başka bir konuya dikkat çekerek dosyada eksikliğin olduğunu belirtti. ATV'nin ünlü sunucusu Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu canlı yayında okudu. İşte Pınar Kaynak hakkında Müge Anlı'daki son dakika detayı.
Giriş Tarihi: 30.01.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 13:35
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