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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

Müge Anlı Pınar Kaynak davasının dosyasını canlı yayında okudu. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle şaşkına döndü. Trabzon'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın davasında hakim karşısına çıkan Nuri ve Arın için istenen tutuklanma talebi reddedilmişti. Müge Anlı başka bir konuya dikkat çekerek dosyada eksikliğin olduğunu belirtti. ATV'nin ünlü sunucusu Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu canlı yayında okudu. İşte Pınar Kaynak hakkında Müge Anlı'daki son dakika detayı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 13:35
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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

Müge Anlı, tecavüz edilerek vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın davasındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yeri için hazırlanan rapora ulaştı. Hazırlanan rapordaki eksiklik Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

İLK DURUŞMADA NE OLDU?

Pınar Kaynak'ın ölümünden dolayı şüpheli konumundaki Arın ve Nuri, Trabzon'da hakim karşısına çıktı. Pınar Kaynak'ın avukatlarının tutuklanma talebi mahkemece reddedildi. Bir sonraki duruşuma 17 Mart'a ertelenirken, Arın ve Nuri'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

MÜGE ANLI OLAY YERİ RAPORUNU OKUDU

Müge Anlı, "Olay yeri inceleme tutanağında diyor ki; cesedin elleri birbirine bitişik olacak şekilde zincirle bağlanmış olduğu görüldü. Cesedin ve çevresinin olay yeri inceleme ekibince numaralandığı görüldü. Cesedin boğazının siyah kot pantolon ile bağlandığı, yine cesedin kollarının bitişik olacak şekilde açık mavi kot pantolonla sarıldığı görüldü. Cesedin göğüs bölgesinin sol tarafı ateşli silahla ya da delici aletle yaralandığı belirlendi.

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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

"ZİNCİR NEREDE?"

Cesedin kendisi, küçük çay bardağı, muhtemelen cesede ait siyah beyaz spor ayakkabı, 10 TL kağıt para, soda, 2 tane çay bardağı, soda şişesi ve boş su şişesi, ağaç dibine saplanmış bıçak, kot pantolon, 5 lt'lik su bidonu, yarı olacak şekilde kesili içine poşet geçirilip üzüp tanelerinin içinde olduğu su şişesi, 250 gr kabuklu fındık, cam bardak, soda şişesi, pet bardak, alkol şişesi. İşte bunlar" dedi.

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Müge Anlı Pınar Kaynak davasının olay yeri inceleme tutanağını okudu! Müge Anlı son dakika bilgisiyle şoke oldu!

Sitemini dile getiren ünlü sunucu Müge Anlı, "Oradan bunlar alınmış. Bunlar dosyadakiler. Zincir nerede? Peki zincir nerede? Ben bunu anlayamıyorum. Sadece ben değil avukatlar da anlayamıyor." şeklinde konuştu.

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