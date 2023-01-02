Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

BACAKLARINA BAKTIĞINI FARK EDİNCE SERT ÇIKTI

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demisine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.