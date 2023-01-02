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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'deki Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili gelen taciz ihbarları dehşete düşürdü. Kendisinden yaşça büyük kadınları taciz eden Sinan Sardoğan canlı yayında Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. Sorularına kaçak yanıt veren Sinan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:26
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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

Arife Gökçe'nin kaybını araştıran Müge Anlı tacizci Sinan Sardoğan'ın kendisine bakışlarını fark edince çılgına döndü. İşte yayında yaşananlar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortam bir anda gerildi. Çok sayıda kadın canlı yayına bağlanarak Sinan Sardoğan'ın tacizci olduğunu iddia etti. Sardoğan ise Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ı uyardı.

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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

MÜGE ANLI'DAN TACİZCİ ADAMA UYARI

Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı.

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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

BACAKLARINA BAKTIĞINI FARK EDİNCE SERT ÇIKTI

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demisine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

"SANA BİR UÇARIM BURADAN..."

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a uyarıda bulundu:

"Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini."

Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savundu.