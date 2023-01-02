02 Ocak 2023, Pazartesi
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Tacizci Sinan Sardoğan’a sert tepki: "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"
Müge Anlı ile Tatlı Sert'deki Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili gelen taciz ihbarları dehşete düşürdü. Kendisinden yaşça büyük kadınları taciz eden Sinan Sardoğan canlı yayında Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. Sorularına kaçak yanıt veren Sinan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:26
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