Minik Ela'nın ölümünde ihmaller zinciri mi? Acılı baba isyan etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışı servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümü yürekleri sızlattı. Konuya ilişin konuşana acılı baba Fatih Tabakoğlu, "Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık" dedi. Anne Serpil Selin Tabakoğlu ise "İhmaller zinciri var." ifadelerini kullandı.
Kan donduran kaza, 4 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi.
Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı başka bir servis midibüsü çarptı.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabakoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
"BU KAZA DEĞİL, CİNAYET"
Servis değişikliği nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden baba Fatih Tabakoğlu, "Yavrumu sabah annesi servise vermiş. Servise biniyor, okula gidiyor. Okul çıkısı servisçiler keyfi, kafasına göre; bunlar galiba abi ve kardeşmiş, servis değişikliği yapıyor. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş. Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor.
Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi. Yavrum servisin peşinden koşturuyor, 'Bu benim hakkım' diye gidiyor. Servisçi görmüyor, orada olay anında siyah bir araba var kaldırımda. Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet. Benim çocuğum organize cinayete kurban gitti" dedi.