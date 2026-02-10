Minik Ela'nın ölümünde ihmaller zinciri mi? Acılı baba isyan etti

"BUNLARIN HESABI SORULACAK"

Fatih Tabakoğlu, "Bizim servisimizde 1'inci sınıfa giden çocuk yoktu. Hostes hanım okulun dış kapısında değil, iç kapısında bekleyip gidip alması gerekiyor. Veliler olarak servislere güvenip, çocuğumuzu yazdırıyoruz. Bunlar ücret karşılığında oluyor. Biz yediğimizden, içtiğimizden kesiyoruz; çok zengin insanlar değiliz. Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz. Benim emanetime sahip çıkmadılar.

Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz. Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Bunların hesabı sorulacak. Yavrumun arkasındayım. Baba olarak söz veriyorum, yavrumun kanını yerinde bırakmayacağım. Adalet tecelli edecek, onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.