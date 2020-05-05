Milyoner'de şaşırtan ikiz sorusu! Hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevini tek yumurta ikizleri üstlenmiştir?

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in son bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle 60.000 TL değerindeki ''Hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevini tek yumurta ikizleri üstlenmiştir?'' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...