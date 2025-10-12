Milyoner’de duygu dolu anlar! Hayat mücadelesiyle geceye damga vurdu

Deprem anında evde olduğunu ve tam 9 gün boyunca göçük altında kaldığını anlatan yarışmacı, bu süreçte hem annesini hem de babasını kaybetti. Vücudunda oluşan kalıcı hasarlar nedeniyle protez kol ve protez ayakla yaşamına devam eden yarışmacı, enkaz altındaki anlarını şu sözlerle anlattı:

"İnsan vücudu öyle bir yaratılışa sahip ki, göçük altındayken 'Biri gelsin de beni kurtarsın' diyemiyorsunuz. Yemeğe ve suya ulaşamadım ama umudumu hiç kaybetmedim. Direncimi korumak için sürekli hayal kurdum. Ailemle olduğumu, okuluma devam ettiğimi düşledim."

Emine Barutçu, yaşam öyküsü ve güçlü duruşuyla stüdyoda duygusal anlar yaşattı.