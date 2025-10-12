Yaşam

Milyoner'de duygu dolu anlar! Hayat mücadelesiyle geceye damga vurdu

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, dikkat çeken performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Emine Barutçu, 6 Şubat depreminde 9 gün boyunca göçük altında kalmasına ve protez kol ile ayak kullanmasına rağmen, güçlü duruşu ve gülümsemesiyle izleyicilerin takdirini topladı. Başta sunucu Oktay Kaynarca olmak üzere, stüdyodaki izleyicilerin de dikkatini çeken Barutçu, başarılı performansıyla 500 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. İşte geceye damga vuran sorunun cevabı...

ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 28 Eylül Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, Emine Barutçu yarışmacı olarak yer aldı. 6 Şubat depreminden sağ kurtulan ve yaşama büyük bir dirençle tutunan yarışmacı, hem yaşam öyküsü hem de hayata karşı duruşuyla dikkat çekti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ve büyük bir yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki Emine Barutçu, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında hem bilgi birikimi hem de direnciyle izleyenlere ilham verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu olan yarışmacı, iki yıldır evli ve şu anda Antakya'da yaşamını sürdürüyor. Depremin ardından kurmaya çalıştığı yeni hayata uyum sağlamaya çalışan genç öğretmen, yaşadıklarını stüdyoda izleyicilerle paylaştı.

Deprem anında evde olduğunu ve tam 9 gün boyunca göçük altında kaldığını anlatan yarışmacı, bu süreçte hem annesini hem de babasını kaybetti. Vücudunda oluşan kalıcı hasarlar nedeniyle protez kol ve protez ayakla yaşamına devam eden yarışmacı, enkaz altındaki anlarını şu sözlerle anlattı:

"İnsan vücudu öyle bir yaratılışa sahip ki, göçük altındayken 'Biri gelsin de beni kurtarsın' diyemiyorsunuz. Yemeğe ve suya ulaşamadım ama umudumu hiç kaybetmedim. Direncimi korumak için sürekli hayal kurdum. Ailemle olduğumu, okuluma devam ettiğimi düşledim."

Emine Barutçu, yaşam öyküsü ve güçlü duruşuyla stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Milyoner'e eşi ile geldiğini söyleyen Barutçu, büyük ödülün sahibi olmak istediğini aktardı. Öte yandan Emine Barutçu, 500.000 TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.

Ümran Bilkay, 500 bin lira değerindeki sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

İŞTE O SORU

İnci kolyelerden nefret eden, onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve bir gün sekreterinin inci kolye takmış olarak işe geldiğini görünce onu eve geri gönderen kimdir?

A-) Marie Curie

B-)Nikola Tesla

C-) Albert Einstein

D-) Winston Churchill

Yarışmacı, 500 bin TL değerindeki ödül sorusu karşısında kıyasıya mücadele etti ancak risk alamayacağını belirterek geri çekilmek istediğini söyledi.

DOĞRU CEVAP

Cevabını sonradan paylaşan yarışmacı, yarışmaya devam etseydi C şıkkını işaretleyeceğini ifade etti. Oysa sorunun doğru cevabı B şıkkı olan Nikola Tesla olacaktı.

Risk almayarak geri çekilen Barutçu, yarışmadan 300 bin TL ödül ile ayrılarak Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

İşte yarışmada sorulan diğer sorular...

