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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşecek uyarısının ardından, yurt genelinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi talihsizliklerin yaşanmaması için vatandaşı uyardı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 07:01
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: ülke genelinde kuvvetli yağış ve rüzgarın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgarın meydana geleceği gibi iç kesimler için de dolu yağışı uyarısı yapıldı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu

23 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda "Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu
Yağışların: Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu, Erzurum’un kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esebilir." bilgileri paylaşıldı.
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu

ÇANAKKALE 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış