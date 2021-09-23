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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşecek uyarısının ardından, yurt genelinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi talihsizliklerin yaşanmaması için vatandaşı uyardı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 07:01Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 07:01