Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül Perşembe hava durumu | Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı. Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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