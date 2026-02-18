Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence! Ahıra bağlayıp darbetti: “Getirmezsen üstüne salarım…”

Mardin bu görüntülerle sarsıldı! Savur'da güvercin hırsızlığıyla suçlanan 17 yaşındaki gencin ahıra kapatılarak işkence gördüğü anlar infiale yol açtı. Çocuğu çıplak bırakıp üzerine köpek salmakla ve silahla ölümle tehdit eden şüphelinin, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" sözleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Mardin'in Savur ilçesinde güvercin hırsızlığı iddiasıyla 17 yaşındaki bir çocuğun ahırda alıkonularak darbedildiği ve üzerine köpek salındığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, işkence gören çocuğu annesinden, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz" açıklaması geldi. MARDİN'DE 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA AKILALMAZ İŞKENCE

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA AKILALMAZ İŞKENCE Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki çocuğun alıkonularak darbedildiği ve köpeğin üzerine sürüldüğü anlara dair görüntüler kamuoyunu derinden sarstı. Edinilen bilgiye göre, köyde babasıyla yaşayan çocuk, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti.

"VALLAHİ GETİRMEZSEN KÖPEĞİ ÜSTÜNE SALARIM" Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerimi nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" tehdidinde bulunduğu da kayıtlara yansıdı. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter, günahtır" dediği görüntülerde yer aldı.