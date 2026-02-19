Maneviyatın kalbi Turkuvaz'da atıyor! A Haber ATV ve VAV TV’de Ramazan coşkusu

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a yöneldiği Ramazan ayı başladı. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Turkuvaz Medya'nın ATV, A Haber ve VAV TV ekranlarında Kur'an tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına uzanan zengin içeriklerle evlere taşınıyor. Ramazan'ın manevî coşkusu bu üç kanalda yalnızca izlenmiyor, doyasıya yaşanıyor.

Kalplerin imanla yumuşadığı, sofraların bereketle dolduğu, duaların göğe yükseldiği mübarek Ramazan ayı başladı. Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu kutlu zaman dilimi, gönüllerde huzur ve umut filizlendiriyor.

Turkuvaz Medya; ATV, A Haber ve VAV TV ekranlarında Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına, gönüllere dokunan sohbetlerden musiki dinletilerine uzanan özel yayınlarıyla Ramazan'ın manevî iklimini evlere taşıyor. Bu mübarek ay, ekran başında yalnızca izlenen değil; hissedilen, paylaşılan ve birlikte yaşanan bir bereket mevsimine dönüşüyor.

VAV TV'de Ramazan, mukabeleyle başlıyor. Her gün 06.00 ve 12.00'de ekrana gelen Kur'an-ı Kerim tilavetleri, izleyicilere günün ilk saatlerinden itibaren manevi bir derinlik sunuyor.

RAMAZAN'IN MANEVİYATI YAŞATILACAK İftar saatine yaklaşırken, Mustafa Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen iftar programı, alanında yetkin konukların katılımıyla Ramazan'ın hikmetini ve paylaşma ruhunu izleyiciyle buluşturuyor. Saat 17.20'de başlayan program, iftar sofralarına gönül huzuru katıyor. Gecenin en bereketli vaktinde, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla hazırlanan sahur programı, ilim ve irfan ekseninde sohbetlerle izleyicileri sahura davet ediyor. 04.00'te başlayan program, Ramazan gecelerine anlam katıyor. VAV TV ekranlarında yayınlanan "Hz. Peygamber'in Hayatı" belgeseli, Efendimiz'in (S.A.V.) örnek yaşamını güçlü anlatım ve etkileyici görsellerle izleyiciyle buluşturuyor. Sevgi, merhamet ve fedakârlıkla örülü bu yolculuk, Ramazan'ın ruhunu derinleştiriyor.