Maneviyatın kalbi Turkuvaz'da atıyor! A Haber ATV ve VAV TV’de Ramazan coşkusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a yöneldiği Ramazan ayı başladı. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Turkuvaz Medya'nın ATV, A Haber ve VAV TV ekranlarında Kur'an tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına uzanan zengin içeriklerle evlere taşınıyor. Ramazan'ın manevî coşkusu bu üç kanalda yalnızca izlenmiyor, doyasıya yaşanıyor.

Kalplerin imanla yumuşadığı, sofraların bereketle dolduğu, duaların göğe yükseldiği mübarek Ramazan ayı başladı. Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu kutlu zaman dilimi, gönüllerde huzur ve umut filizlendiriyor.

Turkuvaz Medya; ATV, A Haber ve VAV TV ekranlarında Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden iftar ve sahur programlarına, gönüllere dokunan sohbetlerden musiki dinletilerine uzanan özel yayınlarıyla Ramazan'ın manevî iklimini evlere taşıyor. Bu mübarek ay, ekran başında yalnızca izlenen değil; hissedilen, paylaşılan ve birlikte yaşanan bir bereket mevsimine dönüşüyor.

VAV TV'de Ramazan, mukabeleyle başlıyor. Her gün 06.00 ve 12.00'de ekrana gelen Kur'an-ı Kerim tilavetleri, izleyicilere günün ilk saatlerinden itibaren manevi bir derinlik sunuyor.

RAMAZAN'IN MANEVİYATI YAŞATILACAK

İftar saatine yaklaşırken, Mustafa Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen iftar programı, alanında yetkin konukların katılımıyla Ramazan'ın hikmetini ve paylaşma ruhunu izleyiciyle buluşturuyor. Saat 17.20'de başlayan program, iftar sofralarına gönül huzuru katıyor. Gecenin en bereketli vaktinde, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla hazırlanan sahur programı, ilim ve irfan ekseninde sohbetlerle izleyicileri sahura davet ediyor. 04.00'te başlayan program, Ramazan gecelerine anlam katıyor. VAV TV ekranlarında yayınlanan "Hz. Peygamber'in Hayatı" belgeseli, Efendimiz'in (S.A.V.) örnek yaşamını güçlü anlatım ve etkileyici görsellerle izleyiciyle buluşturuyor. Sevgi, merhamet ve fedakârlıkla örülü bu yolculuk, Ramazan'ın ruhunu derinleştiriyor.

DEĞERLİ İSİMLERLE GÖNÜLDEN SOHBETLER
VAV TV, Ramazan ayı boyunca düşünce, kültür, medeniyet, aile, psikoloji, edebiyat ve tarih alanlarında, geniş program yelpazesiyle, Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlıyor. Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Dr. Mustafa Merter, Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Kerim Buladı, Saliha Erdim, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Prof. Dr. Osman Demir, Merve Gülcemal, Dr. Hüseyin Kayapınar, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Alev Erkilet, Dr. Rukiye Karaköse, Emrullah Hatipoğlu, Selim Çakıroğlu, Mustafa Akar, İbrahim Altay ve daha birçok değerli isimle yapılan sohbetler, Ramazan'a entelektüel bir derinlik kazandırıyor..

NİHAT HATİPOĞLU, BU YIL DA ATV EKRANINDA YER ALACAK
Ramazan programı denildiği anda akıllara gelen ilk isim olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da atv ekranında yer alacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları Ramazan ayı boyunca izleyicisiyle buluşacak.

RAMAZAN BOYUNCA A HABER EKRANINDA

Tahir İnan'ın sunumuyla, Prof. Dr. Ekrem Demirli ve birbirinden kıymetli konuklar Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde evlerinize misafir oluyor. Sahur Vakti, Ramazan boyunca her gece A Haber'de olacak

📺 NİHAT HATİPOĞLU YAYIN TAKVİMİ (2026 RAMAZAN)

Program Saat Yayın Türü
Sahur 03.45 Canlı
İftar 18.30 Canlı
