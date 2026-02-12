Lisede dehşet anları! Öğretmenin yüzüne kaynar çay fırlattı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 10:25 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 11:30

Eskişehir'deki bir lisede dehşet dolu anlar yaşandı. Okuldaki rehber öğretmeninin fizik öğretmenine sıcak çay fırlattığı iddia edildi. Yüzünde birinci derecede yanık oluştuğunu aktaran öğretmen, "Bir kupa sıcak çayı yüzüme çaldı. İçerisindeki sıcak suyu, kaynar çayı kasıtlı olarak üzerime fırlattı ve beni haşladı" ifadelerini kullandı.

Kan donduran olay, Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fizik öğretmeni ve aynı zamanda okul idarecisi olan iki çocuk babası Serkan Keskinbaş ile rehber öğretmen T.G. arasında gerginlik yaşandı. T.G.'nin Keskinbaş'ı sözlü olarak kışkırtıp omuz attığı öne sürüldü. Bu olaydan dört gün sonra odasında çalışan Keskinbaş, arkasından sessizce yaklaşan T.G.'nin kendisini korkutması üzerine tepki göstererek odadan çıkmasını istedi. T.G.'nin ise küfür ederek karşılık verdiği iddia edildi. Çıkan tartışmada T.G.'nin elindeki sıcak çay dolu kupayı Keskinbaş'ın yüzüne savurduğu öne sürüldü. Yüzünde birinci derece yanık oluşan talihsiz öğretmen hastaneye kaldırıldı.

"YANIMA YAKLAŞARAK OMUZ ATTI" Okulda sürekli psikolojik baskı gördüğünü iddia eden Keskinbaş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Rehber öğretmen tarafından sürekli bir zorbalığa maruz kaldım. Öğrenci, veli ve meslektaşlarımın yanında bana lakaplar takarak beni rencide etti. Durumu okul müdürüyle paylaşmama rağmen davranışları değişmedi. Bayrak töreninde müdürün yanındayken yanıma gelip omuz attı ve yine lakap takarak beni küçük düşürdü. O an sadece odama gidip sakinleşmeyi seçtim."

"SİNSİCE GELİP BENİ KORKUTTU" Olay gününü detaylandıran Keskinbaş, "6 Şubat'ta görevde yükselme sınavıma hazırlanırken kapım her zamanki gibi açıktı. Rehber öğretmen kapıyı çalmadan, sinsice arkama yaklaşıp 'Böh' diyerek bana dokundu ve beni korkuttu. Yüreğim ağzıma geldi. Şaşkınlıkla dönüp 'Dışarı çık' dedim. Bir insana bu şekilde yaklaşılır mı?" ifadelerini kullandı.

"KAYNAR ÇAYI KASITLI OLARAK FIRLATTI" Tartışmanın küfürle alevlendiğini belirten Keskinbaş, "Bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben onun üslubuyla cevap vermeyip dışarı çıkması için hamle yapınca, elindeki kaynar çayı doğrudan yüzüme fırlattı. Bardağı değil, sadece içindeki sıcak suyu kasıtlı olarak yüzüme savurarak beni haşladı. Odamda her yer çay izi oldu. Savunmasında 'arbede sırasında oldu' diyormuş ancak bu doğru değil. Doğrudan yüzümü hedef aldı" dedi.