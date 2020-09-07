08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harflerin tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin işaret ettiği anlamlar derlendi.. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 23:42
  • 1
  • 31
Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harfların tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin delalet ettiği anlamlar derlendi. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

1. Elif ( ا ): Ülfet: Hareket, gayret, ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalarla ortaya çıkar. Ülfet hasıl olunca 2. adıma geçilir.

  • 3
  • 31
Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

2. Be ( ب ): Bereket: Ülfette yürüyen bereketi bulur.

  • 4
  • 31
Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

3. Te ( ت ): Tevbe: Berekette yürüyene, tevbe nasip olur.

  • 5
  • 31
Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

4. Se ( ث ): Sevap: Tevbe eden sevaba nail olur.