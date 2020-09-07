Kur'an-ı Kerim'deki harflerin sırlarını biliyor musunuz? İşte harflerin manaları

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her harfin farklı bir anlamı bulunmaktadır. İlk harf olan 'Elif' ile bir çok isim bulunmasına rağmen, tam anlamının olduğu pek fazla kişi tarafından bilinmemekte. Peki Elif ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer harflerin tam anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan harflerin işaret ettiği anlamlar derlendi.. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ve anlamları.