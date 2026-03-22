“Küfür etmeyin” dedi, dehşeti yaşadı: Genç kadın oğlunun gözü önünde öldüresiye dövüldü

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 15:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmit'te bayram günü oğluyla kafeye giden Meryem Yıldırım, dışarıda darp edilen birine yardım etmek isterken gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" uyarısı sonrası öldüresiye dövülen talihsiz kadının yüzünde çok sayıda kırık oluştu. Kan donduran olay sonrası Yıldırım, "Şikayetimi çekmem için tehdit ediliyorum" dedi.

Bayram günü oğluyla sakin bir vakit geçirmek için kafeye giden bir anne, sadece "Küfür etmeyin" dediği için hayatının dehşetini yaşadı. Yardımseverlikten doğan bir arbede, hastane odasında son bulan bir trajediye dönüştü. İzmit'i ayağa kaldıran o anlarda, kanlar içinde kalan annenin tek bir feryadı vardı: "Yüzüme atılan o tekmeyi unutamıyorum!"

YARDIM ETMEK İSTERKEN HEDEF OLDULAR Olay, İzmit'teki bir kafede meydana geldi. 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, bayram günü vakit geçirmek için gittikleri kafede dışarıda bir kişinin dövüldüğünü fark etti. Yıldırım'ın insani bir refleksle darp edilen kişiyi korumak için içeri çağırması, saldırgan grubun hedefi haline gelmelerine yol açtı.

"KÜFÜR ETMEYİN" DEDİ, SALDIRIYA UĞRADI İçeri giren şüpheli grubun küfür etmeye başlaması üzerine 21 yaşındaki Talha Kaan İzal, "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" diyerek grubu uyardı. Bu uyarının ardından saldırganlar anne ve oğluna saldırdı. Arbede sırasında yüzüne ve vücuduna peş peşe tekmeler alan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde yere yığıldı.

YÜZÜNDE KIRIKLAR, KABURGASINDA ÇATLAK VAR Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Yıldırım'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yapılan tetkiklerde talihsiz kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi. Yüzünde kalıcı hasar oluşma riski bulunan Yıldırım, hastane odasından adalet çağrısında bulundu.