Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ifadesinde olay gününü anlattı: Kızım tir tir titriyordu
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, anne Zuhal Kalaycıoğlu ifadesinde azmettirme iddialarını reddetti. Olay gününü anlatan annne Kalaycıoğlu, "Kızım şoktaydı, hiçbir şey konuşmuyordu, tir tir titriyordu." dedi.
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi oldu. Hakkında "azmettirme" iddiası gündeme gelen anne Kalaycıoğlu, emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddederek olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Sabah'ın haberine göre, Kalaycıoğlu, olay günü kızının panik halinde eve geldiğini belirterek yaşananları detaylı şekilde anlattı.
"KIZIM ALEYNA TUTUŞ'UN YARDIMLARIYLA GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"
Annenin ifadesi şöyle:
Yukarıda iletişim adresi olarak vermiş olduğum adreste kızım Cansu Tutuş ile yaklaşık 1 yıldır oturmaktayım. Yaklaşık 20 yıldır eşimden ayrıyım. Kendisiyle bugüne kadar da hiç görüşmedim. İletişim numarası olarak verdiğim numaralı telefon benim üzerime kayıtlıdır, yaklaşık 20 yıldır kullanırım. Ayrıca engelli kızım olan Cansu Tutuş'un kullandığı telefon benim üzerime kayıtlıdır ancak bu numarayı hatırlamıyorum. Başkasının adına kayıtlı olup da benim başkaca kullandığım bir hat yoktur. Kızım Aleyna Tutuş'un yardımlarıyla geçimimi sağlıyorum. Engelli kardeşinin yardımlarını da Aleyna sağlar.
"KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI BODRUM'A TATİLE GELMESİNDEN DOLAYI TANIRIM"
"Benden sormuş olduğunuz Kubilay Kaan Kundakçı isimli şahsı, kızım Aleyna ile erkek arkadaşı Vahap Canbay'ın ortak arkadaşları olmasından dolayı tanırım. Kendisiyle tanışıklığım geçen yaz tatilinde Bodrum'a tatile gelmesinden dolayı tanırım. Ben tanıdığım zaman hiçbir iş yapmıyordu, daha önce futbol oynadığını, şu anda sağlık durumlarından dolayı futbol oynayamadığını bana anlatmıştı. İstanbul'da da birkaç kez evime gelmişliği olmuştur. Geldiğinde de yanında kızım Aleyna ve Vahap Canbay vardı. Vahap Canbay'ın işlerini yapardı. Telefon numarası telefonumda Kubilay diye kayıtlıdır ancak numarasını ezbere bilmiyorum. Nerede oturduğunu da bilmem. Kendisiyle aramda herhangi bir alacak verecek ve husumetim yoktur.
"METİN KADAYIFÇIOĞLU'NU ESKİDEN TANIRIM"
"Benden sormuş olduğunuz Metin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı çok eskiden beri tanırım. Kendisiyle ne zaman tanışıklığımı hatırlamıyorum. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Nerede oturduğunu bilmem. Telefon rehberimde kayıtlıdır, hatırladığım kadarıyla Metin abi olarak kaydettim. Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı yaklaşık 3 haftadır tanırım. Kendisi kızım Aleyna ile birlikte engelli kızım Cansu Tutuş'u eve görmeye gelmişlerdi. Kendisiyle ilk defa orada tanıştım. Armatörlük yaptığını biliyorum. Kızım ile kendisi görüşüyordu ancak aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olup olmadığına dair bilgim yoktur. Telefon numarası rehberimde Alaattin olarak kayıtlı olabilir. Bu şahısla aramda herhangi bir alacak verecek meselesi ve husumet yoktur."