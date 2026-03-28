"KIZIM ALEYNA İLE KAVGA ETMİŞLİĞİM OLMUŞTUR"

"Vahap Canbay isimli şahsı yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım. Kendisini kızım Aleyna vasıtasıyla tanıdım. Kendisi rap müzik yapmaktadır. Kızım da o sürede pop müzik yapıyordu. Kendisiyle ilk görüşmemiz Zekeriyaköy'de oturduğumuz zaman kızım Aleyna ile birlikte eve gelmişti, ilk orada yüz yüze tanıştım. Daha sonra kızım Aleyna ile birlikte müzik yapmaya başladılar. Bu süreçte sevgili olmaya başladılar. Normalde bu şahıs Bağcılar'da oturuyordu. Kızımla sevgililik hayatı başlayınca Zekeriyaköy'deki evimize arkadaşlarını ve akrabalarını müzik bahanesiyle getirip saatlerce evde kalmaya başlayınca rahatsız oldum. Bu sebepten de kızım Aleyna ile kavga etmişliğim olmuştur. "

"VAHAP CANBAY KIZIMA 'ANNEN BURADAN GİTSİN, BİZ BURADA KALALIM' GİBİ SÖZLER SÖYLEDİ" "Hatta bu sebepten ötürü de Zekeriyaköy'deki evimden taşındım. Beykoz'a yerleştim. Beykoz'a yerleştikten sonra kaldığım ev yine büyük olunca bu sefer Vahap Canbay müzik bahanesiyle yine arkadaşlarını da getirip Beykoz'daki evime gelince ben rahatsız oldum. Kendilerine bir stüdyo tutmalarını, orada çalışmalarını söyleyince Vahap Canbay'ın kızıma 'Annen buradan gitsin, biz burada kalalım' gibi sözler söylediğini, kızım da bana bunu söyleyince biz kendi aramızda münakaşa yaşadık. Canbay'ın niyeti kızım buranın kirasını 1 senelik peşin ödediği için ikisinin beraber burada kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim."

"ALEYNA, VAHAP'TAN 3 DEFA AYRILMAK İSTEDİ" "Kızıma Canbay'ın ev tutup oraya taşınması gerektiğini söyledim, yanımda kalmalarına müsaade etmedim. Daha sonra kızım Aleyna ile Vahap, bir ev kiralayıp orada birlikte yaşamaya başladılar. Kızım Aleyna ile birlikte Şişli'de ortak bir stüdyo açtılar. Stüdyo açıldıktan sonra Vahap'ın kızım ile neredeyse her gün kavga ettiklerine, hatta kızımın bir gün beni arayarak 'Anne gel beni kurtar' dediğine şahitliğim olmuştur. Bu süreçte kızım Aleyna, Vahap'tan 3 defa ayrılmak istedi. Vahap Beykoz'da kızıma yaptığı gibi minibüsle alıkoyarak, kızımın telefonunu alıp kırarak tehdit etmeye başladı."

"KIZIMIN BU ŞAHIS İLE İLİŞKİ SÜRECİNDE ÇOK KAVGASI OLDU" "En son ikisinin ortak 2 tane köpekleri vardı. Bu köpeklere de Ümraniye'deki ofislerinde bakıyorlardı. Köpeklerinin birisinin ismi Mokka, diğerinin ismi de Rio idi. Vahap, kızımın ayrılık sürecinde kendisini köpekleri vermemekle tehdit etti. Ben de kızımın bu ilişkisini en başından beri onaylamadığımdan kızıma eve gelmesini söyledim. Kızım da benden çekindiği için arkadaşlarında kalmaya başladığını öğrendim. Kızımın bu şahıs ile ilişki sürecinde çok kavgası oldu, hatta ben 3-4 günde bir gelen telefonları korkarak açıyordum, kızımın başına bir iş gelmesin diye ben de kızıma 'Bırak, gel beraber yaşayalım' diye çok kez uyarmışlığım oldu ancak Canbay'ı sevdiği için vazgeçmedi. Bu olaylar ile ilgili biz yalnız olduğumuz için, sahip olan kimse de olmadığı için tehdit edilip korktuğumuzdan dolayı bugüne kadar adli mercilere şikâyette bulunamadık