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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı
Hindistan'da bir köyde dinlenen 49 yaşındaki İngiliz adama kral kobra yılanı saldırdı. Aynı zamanda Kovid-19 ihtimali şüphesiyle mücadele eden lan Jones, ölümcül olabilen bu yılanın ısırığına maruz kaldı. Jones'un iş ortağı yaptığı açıklamada Jones'un Jodhpur'daki fabrikanın konaklama yerinde iyileşmeye çalıştığını söyledi.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 06:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 06:17
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