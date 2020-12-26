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Haberler Galeri Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Hindistan'da bir köyde dinlenen 49 yaşındaki İngiliz adama kral kobra yılanı saldırdı. Aynı zamanda Kovid-19 ihtimali şüphesiyle mücadele eden lan Jones, ölümcül olabilen bu yılanın ısırığına maruz kaldı. Jones'un iş ortağı yaptığı açıklamada Jones'un Jodhpur'daki fabrikanın konaklama yerinde iyileşmeye çalıştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 06:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 06:17
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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Hindistan'da Wight Adası'nda bir hayır kurumunda çalışan Ian Jones, kral kobra tarafından saldırıya uğradı. Rajasthan, Jodhpur yakınlarındaki bir köyde dinlenirken ansızın bu ölümcül yılanın ısırığına maruz kalan Jones, aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ediyordu. Ailesi ve iş ortağı yılan ısırığına maruz kalan Jones'un sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, onu bir savaşçı olarak nitelendirdi.

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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

49 yaşındaki İngiliz adam Hindistan'da bir kobra yılanının ısırığı nedeniyle felç ve körlük yaşadı. Aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ederken bazı vakalarda ölümcül olabilen bu yılan ısırığına maruz kaldı.

Dernek çalışanı Ian Jones, 9 Kasım'da Rajasthan'ın Jodhpur kentindeki bir hastaneye kaldırıldı ve Hindistan'daki iş ortağının hali hazırda Covid-19 ile enfekte olduğu tespit edildi.

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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Tedavi gördüğü Medipulse Hastanesi'ndeki yetkililer, 11 Kasım'a kadar aslında Covid-19 semptomları nedeniyle değil yılan ısırığı semptomları ile mücadele ettiğini doğruladı. Negatif çıkan Covid-19 testinin ardından ısırık tedavisi gördü ve 16 Kasım'da hastaneden taburcu edildi.

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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Jones'un iş ortağı Aakash Saini, Independent'e verdiği demeçte o zamandan beri Jones'un Jodhpur'daki fabrikanın konaklama yerinde iyileşmeye çalıştığını söyledi. Jones'un şu an ne görebildiğini ne de yürüyebildiğini söyleyen Saini, arkadaşını dinlenirken bir yılanın elinden ısırdığını sözlerine ekledi.

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Kral kobra yılanı İngiliz adama saldırdı! Dünyanın en tehlikeli yılanı dinlenen adamı yakaladı

Jones'un yeni bir Covid-19 ihtimali için test edilmemiş olsa da Mart ayında tekrar enfekte olduğuna inanılıyor. Wight Adası'ndaki bir hayır kurumunda çalışan Jones, Ocak 2020'den bu yana Hindistan'da bulunuyor ve Haziran ayındaki Birleşik Krallık'a dönme planları ulusal tecrit nedeniyle ertelenmişti.