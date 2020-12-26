Hindistan'da Wight Adası'nda bir hayır kurumunda çalışan Ian Jones, kral kobra tarafından saldırıya uğradı. Rajasthan, Jodhpur yakınlarındaki bir köyde dinlenirken ansızın bu ölümcül yılanın ısırığına maruz kalan Jones, aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ediyordu. Ailesi ve iş ortağı yılan ısırığına maruz kalan Jones'un sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, onu bir savaşçı olarak nitelendirdi.