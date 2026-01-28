Köfteci Yusuf yine gündemde! Bu kez 150 bin müşterinin verisi tehlikede

Son aylarda döner ve köftelerinde domuz eti tespit edilmesiyle gündeme gelen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, bu kez bir veri ihlali skandalıyla karşı karşıya kaldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, şirkette yaklaşık 13 bin çalışanın ve 150 bin müşterinin kişisel verileri ihlal edildi. Siber saldırı sonucunda çalışanlara ait kimlik, iletişim ve özlük bilgileri ile müşterilerin kişisel verilerinin ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin harekete geçti.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf şimdi de veri skandalıyla gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf'un 13 bin çalışanı ve 150 bin müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu.

13 bin Köfteci Yusuf çalışanı ve 130 bin müşterinin bazı bilgileri üçüncü kişiler tarafından ele geçirildi. Köfteci Yusuf'taki veri ihlali 22 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta yetkililer tarafından tespit edilmiş. Veri ihlalinde çalışanların özlük hakları da ele geçirildi.

BAKANLIK HAREKTE GEÇTİ

Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından firmaya veri ihlali nedeniyle para cezası verileceği öğrenildi.

KVKK'nın Köfteci Yusuf'ta yaşanan veri ihlali nedeniyle yaptığı açıklama şu şekilde; 'Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.