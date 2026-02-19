Kocaeli'de silahlı saldırı: CHP’li eski meclis üyesi emekli polisi vurdu

Kocaeli akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, CHP'li eski bir yerel siyasetçi ile emekli bir polis memuru arasındaki tartışma kanlı bitti. Karnından vurulan emekli polis acilen ameliyata alınırken, saldırganın yakalanmasıyla birlikte adli süreç hızla başlatıldı.

CHP'Lİ ESKİ MECLİS ÜYESİ ATEŞ AÇTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 5113 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan evinin bulunduğu bina önünde CHP'li Darıca Belediyesi eski Meclis Üyesi Ö. S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö. S., yanındaki tabancayla Doğan'a ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı.