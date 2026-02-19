Kocaeli'de silahlı saldırı: CHP’li eski meclis üyesi emekli polisi vurdu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski CHP meclis üyesi Ö.S., evinin önünde tartıştığı emekli polis memuru Salim Doğan'ı tabancayla karnından vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, emniyet güçlerinin takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, CHP'li eski bir yerel siyasetçi ile emekli bir polis memuru arasındaki tartışma kanlı bitti. Karnından vurulan emekli polis acilen ameliyata alınırken, saldırganın yakalanmasıyla birlikte adli süreç hızla başlatıldı.
CHP'Lİ ESKİ MECLİS ÜYESİ ATEŞ AÇTI
Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 5113 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan evinin bulunduğu bina önünde CHP'li Darıca Belediyesi eski Meclis Üyesi Ö. S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö. S., yanındaki tabancayla Doğan'a ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
EMEKLİ POLİSİ KARNINDAN VURDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karnından vurulan Salim Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın tabancadan çıkan kurşunun karın boşluğundan girip sırtından çıktığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçlerinin hızlı çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştiren eski meclis üyesi Ö.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.