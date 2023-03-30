Kız erkek bebek isimleri 2023 - A’dan Z’ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!

Anne ve babalar daha ilk andan itibaren evlatları için pek çok ağır sorumluluğun altına giriyor. Bunlardan biri de bebeklerine verecekleri isim. Aslında ailelerin en fazla kafasını karıştıran konulardan biri ne isim koyacakları oluyor. Şahsına münhasır olmasını istedikleri ismin anlamı da son derece önem taşıyor. İşte anne ve babaların işini çok kolaylaştıracak erkek ve kız bebek isim listesi...