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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir vatandaş kıyamet korkusunu paranoyaklık haline getirip öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düştü. Kıyametten korunmak için kendince önlem alan vatandaş ailesi için bir sığınak yaptı. Bu süreci anbean kaydeden vatandaşın yaptığı sığınağı görünce çok şaşıracaksınız! İşte kıyamet korkusunun paranoya seviyesine gelip insana yaptırdıkları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 23:37
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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı