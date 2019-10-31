Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir vatandaş kıyamet korkusunu paranoyaklık haline getirip öyle bir şey yaptı ki görenler hayrete düştü. Kıyametten korunmak için kendince önlem alan vatandaş ailesi için bir sığınak yaptı. Bu süreci anbean kaydeden vatandaşın yaptığı sığınağı görünce çok şaşıracaksınız! İşte kıyamet korkusunun paranoya seviyesine gelip insana yaptırdıkları...