Kışlada Ramazan coşkusu: İşte Mehmetçiğin sahur menüsü
Ramazan-ı Şerif'in bereketi kışlaya, sahurun heyecanı Mehmetçiğin sofrasına taşındı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda kalk borusu bu kez sahur için çaldı, dualar hep bir ağızdan vatan ve millet için edildi. Ailelerinden uzakta olmanın hüznünü vatan nöbetinin gururuyla harmanlayan kahramanların sahur menüsü dikkat çekerken, kışladan yükselen dua ve selamlar bütün Türkiye'nin gönlünü fethetti.
Türkiye'nin huzur ve güvenliği için yurdun dört bir yanında, sınır hatlarında ve kışlalarda her türlü zorlu koşula göğüs geren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i büyük bir coşkuyla karşılıyor. A Haber ekibi, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na konuk olarak Mehmetçiğin sahur heyecanına ortak oldu. Ailelerinden uzakta olsalar da silah arkadaşları ve komutanlarıyla omuz omuza sahur sofrasına oturan kahramanlar, dosta güven düşmana korku salmaya devam ederken, kışladaki Ramazan bereketini bütün Türkiye'ye selam göndererek paylaştı.
KIŞLADA SAHUR BEREKETİ: MENÜDE NE VAR?
Gecenin ilerleyen saatlerinde kışlada yankılanan kalk borusuyla uyanan askerler, her zamanki askeri disiplinle yemekhaneye geçti. Mehmetçiğin sahur sofrasındaki zenginliği ve kışladaki atmosferi yerinde takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçiklerimiz nizami bir şekilde yemekhaneye gelerek sahur yemeklerini alıyorlar. Menü oldukça zengin" ifadelerini kullandı.
Mehmetçiğin Sahur Menüsünde Neler Var?
|Sıcak Yemekler
|Kahvaltılıklar
|Ekstralar
|Çorba
|Beyaz Peynir
|Haşlanmış Yumurta
|Bulgur Pilavı
|Siyah/Yeşil Zeytin
|Çikolata
|Taze Fasulye
|Sosis
|Taze Ekmek
MEHMETÇİĞİN DUALARI GÖKLERİ ÇINLATTI
Yemeklerin alınmasının ardından bütün bölük aynı anda sofraya oturdu. Kışla yemekhanesinde hep bir ağızdan edilen yemek duası manevi atmosferi zirveye taşıdı. Kahraman askerlerimiz bölük komutanı eşliğinde, "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, dikkat, afiyet olsun!" sözleriyle sahur yemeğine başladı. Duaların ardından silah arkadaşları ve komutanlarıyla aynı sofrayı paylaşan Mehmetçikler, vatan savunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.
KAHRAMANLARDAN DUYGU DOLU MESAJLAR
Sahur sofrasında A Haber mikrofonlarına konuşan askerler hem gururu hem de ailelerinden uzak olmanın verdiği hüznü bir arada yaşadı. Kışlada üç aydır görev yapan bir askerimiz, "Vatani borcumun ödenmesi için giydiğim bu şanlı üniforma ile Ramazan ayında burada olmaktan gurur duyuyorum. Ailemden ayrı geçireceğim ilk Ramazan ayında bizi yalnız bırakmayan komutanlarımız ile sahur yapacağım için mutluyum. Öncelikle ailemin ve yüce Türk milletinin Ramazan ayını kutlarım" sözleriyle duygularını aktardı.
Dört aydır görev yapan bir diğer kahraman ise, "Komutanlarım ve arkadaşlarımla sahur yapmaktan onur duyuyorum. Yüce Türk milletinin Ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Bu şanlı üniformayı giymenin her şeyden üstün olduğunu vurgulayan bir başka Mehmetçik ise, "Biraz hüzünlüyüm ama aynı zamanda gururluyum. Bu şanlı üniforma ile bugünleri geçireceğim için gurur duyuyorum. Ailemden her ne kadar uzak olsak da komutanlarımız ve arkadaşlarımızla aynı sofrada bu heyecanı yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Sahur yemeğinin ardından kahramanların bir kısmı vatan nöbetine geri dönerken, bir kısmı da eğitim alanlarına hareket etti.