Kilo kontrolünde altın saat! Diyetisyen uyardı: Günün en büyük öğünü akşam olmamalı

Beslenme uzmanı, günlük kalorinin büyük bölümünün akşam yerine öğle saatlerinde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Gün içinde daha hızlı çalışan metabolizma enerji kullanımını artırıyor, gece yeme isteğini azaltıyor ve kilo kontrolünü kolaylaştırıyor. Dengeli öğle öğünü gün boyu tokluk ve odaklanma sağlıyor.

Diyetisyen Dr. Kezia Joy, sirkadiyen ritme bağlı olarak metabolizmanın sabah ve öğle saatlerinde daha aktif çalıştığını belirtiyor. Bu nedenle yüksek kalorili yemeklerin erken saatlerde tüketilmesi besinlerin enerjiye dönüşmesini kolaylaştırıyor. Akşam ağır beslenme ise yağ depolanmasını artırarak kilo artışı riskini yükseltiyor. Dengeli içerikli bir öğle yemeği gün boyu enerji dengesini koruyor ve gece atıştırmalarını azaltıyor.

ÖĞLE YEMEĞİ GÜN BOYU ENERJİ SAĞLAR Öğle yemeğinin, genel sağlık için birçok fayda sağladığını belirten Joy, açıklamasında şöyle diyor: "Dengeli bir öğle yemeği yemek, gün boyunca size sürekli enerji sağlayacaktır." Beslenme uzmanına göre, böylece kafein ve şeker tüketme ihtiyacı azalır. Gün içinde daha stabil odaklanma sağlanır.