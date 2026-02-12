Kazdıkça vahşet çıktı! Toprağın altı mezarlık üstü çiftlikmiş: 3 kişiye ait kemikler orada bulundu

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 09:08 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 09:18

Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan 3 kişinin dosyası, zaman aşımına kısa süre kala yeniden açıldı; HTS kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, sinyallerin kesildiği bir çiftlik evinde yaptıkları kazıda 4 farklı kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı. Çok sayıda ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 20 yıllık sır perdesinin aralanmasına neden olan vahşetin perde arkası ve cinayetlerin nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında esrarengiz bir şekilde kaybolan 3 kişinin akıbeti, polisin titiz çalışmasıyla 20 yıl sonra aydınlandı. HTS kayıtlarından yola çıkarak iz süren cinayet büro dedektifleri, sinyallerin kesildiği bir çiftlik evinde yaptıkları kazıda insana ait kemik parçaları buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, zaman aşımına uğramak üzere olan dosyalar yeniden aralandı.

DEDEKTİFLER TEKNOLOJİYLE İZ SÜRDÜ Faili meçhul dosyaların raftan indirilmesiyle başlayan süreci anlatan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Zaman aşımını doldurmak üzere olan üç dosya, Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden incelemeye alındı. Dedektifler ilk etapta somut bir veri bulamayınca teknolojinin imkanlarını kullanarak HTS incelemesi başlattı." ifadelerini kullandı. ÇİFTLİKTE BULUNAN KEMİKLER KAYIP 3 KİŞİYE Mİ AİT? Almaçayır, incelemenin detaylarına ilişkin, "Üç kişinin telefon sinyalleri 20 yıl geriye gidilerek kontrol edildi. 80'den fazla kayıt ve çok sayıda şüphelinin bilgisi mercek altına alındı." sözleriyle soruşturmanın derinliğini aktardı.

SİNYALLERİN KESİLDİĞİ NOKTADA KAZI BAŞLATILDI Teknik takibin dedektifleri ulaştırdığı son noktayı belirten Ramazan Almaçayır, "Dedektifler tecrübeleri sayesinde sinyallerin son olarak bir çiftlik evinden geldiğini tespit etti. Cep telefonları o noktadan sonra ya kendiliğinden sinyalini kaybetti ya da bilerek yok edildi." dedi.

Almaçayır, operasyonun devamında yaşananları, "Polis ekipleri çiftlik evinin eski sahibi ve o dönem bölgede bulunan 11 şüpheliyi tespit etti. Bilecik dahil birçok ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla düğmeye basıldı." şeklinde ifade etti.