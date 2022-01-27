27 Ocak 2022, Perşembe
Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy'deki araçlar çekildi
İstanbul'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle birçok sürücü aracını yollarda bırakarak evlerine geçti. Kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ana arterlerde gelişigüzel park edilen ve kar küreme çalışmalarına engel olan araçlar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından çekicilerle alınarak belediye otoparkına götürülüyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 16:43
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