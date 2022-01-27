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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy'deki araçlar çekildi

İstanbul'da şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle birçok sürücü aracını yollarda bırakarak evlerine geçti. Kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ana arterlerde gelişigüzel park edilen ve kar küreme çalışmalarına engel olan araçlar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından çekicilerle alınarak belediye otoparkına götürülüyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 16:43
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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy’deki araçlar çekildi

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların bıraktıkları araçlar karın temizlenmesini engelledi. Caddelere uygun şekilde park edilmemiş olan otomobiller polis ekipleri tarafından çekildi.

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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy’deki araçlar çekildi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmıştı.

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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy’deki araçlar çekildi

Kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlarını bulundukları noktada bırakarak evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşların araçları, ekiplerin temizlik çalışmalarına engel olacak şekilde park edildiği için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından çekilerek Arnavutköy Belediyesi otoparkına götürüldü.

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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy’deki araçlar çekildi

HADIMKÖY'DE DE ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Hadımköy'de kar yağışı dolayısıyla yollarda bırakılan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

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Kar fırtınasına yakalanınca terk etmişlerdi! Arnavutköy’deki araçlar çekildi

Kentte 24 Ocak'ta etkisini artıran kar yağışının ardından Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti ile İstanbul Caddesi boyunca sürücüler tarafından yol kenarına bırakılan araçların çoğu, dün başlayan ve bugün de devam eden çalışmayla kaldırıldı.