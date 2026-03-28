Tatlı patates üzerine yapılan bilimsel çalışmaların odağında "diosgenin" adlı bitkisel bileşik yer alıyor. Bu doğal maddenin, sinir hücrelerinin büyümesi ve hücreler arası iletişimi destekleyebileceği değerlendiriliyor. Bu da doğrudan hafıza ve bilişsel performansla ilişkilendiriliyor.

Ancak bu veriler kesin bir sonuç anlamına gelmiyor. Çalışmanın sınırlı katılımcı sayısı ve kısa süresi, uzun vadeli etkiyi ortaya koymak için yeterli değil. Araştırmacılar da bu nedenle daha geniş kapsamlı ve uzun süreli çalışmalar yapılmadan, tatlı patatesin beyin sağlığı üzerinde kalıcı koruyucu etkisi olduğunun söylenemeyeceğini vurguluyor.

2017'de Japonya'daki Toyama Üniversitesi'nde yürütülen plasebo kontrollü bir çalışmada, diosgenin açısından zengin tatlı patates özütü sağlıklı yetişkinler üzerinde test edildi. 28 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma , birkaç haftalık kullanım sonrası bilişsel testlerde ölçülebilir iyileşmeler elde edildiğini ortaya koydu. Elde edilen sonuçlar, bileşiğin güvenli şekilde kullanılabildiğini ve kısa vadede zihinsel performansa katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Tatlı patates kompleks karbonhidrat içerir ancak etkisi tüketim şekline göre değişir. Glisemik indeks, besinin kan şekerini ne hızla yükselttiğini belirlerken; dirençli nişasta sindirime direnerek lif gibi davranır ve şeker emilimini yavaşlatır.

British Journal of Nutrition'da yayımlanan incelemeler, tatlı patatesin bazı koşullarda kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu etki; kullanılan tür, pişirme yöntemi ve tüketim biçimine göre ciddi farklılık gösteriyor.

Örneğin; haşlanmış veya buharda pişirilmiş tatlı patates dengeli bir etki sunarken, kızartılmış ve soslu tüketim kan şekeri üzerinde tam tersi sonuç yaratabiliyor.