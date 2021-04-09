Kan donduran gelenek! Ölülerini akbabalara yem ediyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Halk, ölülerini topraklarını kirlettikleri gerekçesiyle akbabalara yediriyor.