Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı ayırt eden, insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan, okunması ibadet olan Furkan'dır. Kur'an'ın yüceliğinden dolayı indirildiği ay, on bir ayın sultanı, nazil olduğu gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olarak adlandırılır. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen yegâne gündür.