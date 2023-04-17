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Haberler Galeri Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?

Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?

Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu aktardığı Kadir Gecesi, dua ve tövbeler kabul olduğu mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde Müminlerin gönüllerine huzur ve esenlik vaat edilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:23
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Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu aktardığı Kadir Gecesi, dua ve tövbeler kabul olduğu mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde Müminlerin gönüllerine huzur ve esenlik vaat edilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir. Kadir gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.

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Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Kadir kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşır. Bu yönüyle ele alındığında, bir "hüküm gecesi", "şerefi yüce bir gece" olduğu anlaşılır. Kur'an- Kerim'in nazil olmaya başlanmasının bu geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu isim verilmiştir.

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Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Yüce Allah, cehalet, zulüm ve şirkin dipsiz karanlığını İslam'ın nuru ile aydınlatmak, kullarını ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Peygamberimiz aracılığıyla Yüce Kitabımızın gönderilmesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu Mushaf, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir.

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Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur’an-ı Kerim’de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi’nin hükmü nedir?

Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı ayırt eden, insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan, okunması ibadet olan Furkan'dır. Kur'an'ın yüceliğinden dolayı indirildiği ay, on bir ayın sultanı, nazil olduğu gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olarak adlandırılır. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen yegâne gündür.