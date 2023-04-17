HaberlerGaleriKadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?
Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?
Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu aktardığı Kadir Gecesi, dua ve tövbeler kabul olduğu mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde Müminlerin gönüllerine huzur ve esenlik vaat edilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?