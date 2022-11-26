HaberlerGaleriKADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!
KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!
Kades uygulaması nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde KADES uygulaması gündem oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen KADES uygulaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır?