KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınlar için yapılan KADES uygulaması merak konusu oldu. Kadınları yakından ilgilendiren KADES uygulaması nedir? 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde KADES uygulaması gündemdeki yerini aldı. Peki KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? İşte KADES uygulaması hakkında her şey...