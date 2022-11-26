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Haberler Galeri KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

Kades uygulaması nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde KADES uygulaması gündem oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen KADES uygulaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:15
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KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınlar için yapılan KADES uygulaması merak konusu oldu. Kadınları yakından ilgilendiren KADES uygulaması nedir? 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde KADES uygulaması gündemdeki yerini aldı. Peki KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? İşte KADES uygulaması hakkında her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

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KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

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KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

KADES NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

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KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!

ANDROİD KADES İNDRİME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!

İOS KADES İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!