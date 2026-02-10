İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, atıklar arasında şüpheli bir durum fark etti.

Yapılan kontrolde, bant üzerinde bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.