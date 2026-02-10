İzmir’de kan donduran olay! Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
İzmir'de vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir katı atık tesisinin çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Dehşete düşüren olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay, Bergama ilçesi Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, atıklar arasında şüpheli bir durum fark etti.
Yapılan kontrolde, bant üzerinde bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine tesise jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Bebeğin ölümüne ilişkin tüm ihtimaller değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.