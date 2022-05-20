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İzmir’de ele geçirilen 'Tsantsa'lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

İzmir Aliağa'da bir ev ile depoya düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak isimlendirilen insan başlarının da içinde bulunduğu 1045 eserin bazıları raporlandı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Eserlerin raporları tamamlandığında bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:58
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İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ile depoya geçen sene 14 Aralık'ta 3 gün arayla düzenlenen operasyonlarda çeşitli dönemlere ait tarihi eser, yağlı boya tablo, etnografik eser, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve çeşitli kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.

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İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

TSANTSALAR TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'Tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.

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İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Diğer eserlerden 76'sı etnografik eser, 23'ü kitap, 27'si tablo, 5'i ikona, 35'i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı. Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti.

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İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

'ESERLER ÜLKELERE VERİLECEK'

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan bir Operasyon sonucunda değişik gruplardan eserler ele geçirildi. Bunun üzerine incelemelerimiz devam ediyor. Arkeolojik eser kapsamına girenler için raporlamalar tamamlandı. Bu grubun içerisinde el yazması kitap, tablo ve başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var. Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi'nden uzmanlarımız geldi. Bu konudaki raporlamalar tamamlandı. Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli olabilecek bazı eserler var. Bu eserler üzerinde çalışma ve incelemeler devam ediyor. Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek."

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İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

"BÜYÜK BİR GRUBUN ANADOLU KÖKENLİ ARKEOLOJİK ESER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Her grubun kendi içerisinde dönemsel farklılıklar taşıdığını dile getiren Topal, "Ortalama 870 civarında eserin, yani büyük bir grubun Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edildi. Bir toplama koleksiyon olduğu için Anadolu'nun değişik yerlerinden toplanmış eserler. Bunlar zaten bizim müzemizin çalışma alanına giren eserler ve süreci tamamlandı. Tablolar konunun uzmanları tarafından incelendi. Halı, kilim gibi etnografik eşyalar da incelendi. Bu bir adli süreç. Süreç tamamlandığı zaman müzelerdeki kayıtlara girecek" dedi.