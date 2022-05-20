İzmir’de ele geçirilen ’Tsantsa’lar ile ilgili karar verildi! İade edilecekler

'ESERLER ÜLKELERE VERİLECEK'

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan bir Operasyon sonucunda değişik gruplardan eserler ele geçirildi. Bunun üzerine incelemelerimiz devam ediyor. Arkeolojik eser kapsamına girenler için raporlamalar tamamlandı. Bu grubun içerisinde el yazması kitap, tablo ve başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var. Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi'nden uzmanlarımız geldi. Bu konudaki raporlamalar tamamlandı. Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli olabilecek bazı eserler var. Bu eserler üzerinde çalışma ve incelemeler devam ediyor. Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek."