İzmir'de dere yatağında sır dolu ölüm! İki kız kardeş hayatını nasıl kaybetti?

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 11:44 Son Güncelleme: 08 Şubat 2026 11:45

İzmir'de kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilden iki kız kardeşin cansız bedeni çıkarıldı. Kazadan sağ kurtulan sürücü ile diğer yolcunun, olayı saatler sonra ihbar ettiği ortaya çıktı. Kardeşlerin ölümünün ardındaki sır perdesi ne? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Balımnaz ve ablası Nergis Türkkal'ın ölümüyle ilgili sarsıcı detaylar ortaya çıktı. İZMİR'DE SIR DOLU ÖLÜM İçinde 4 kişinin bulunduğu aracın dere yatağına nasıl girdiği gizemini korurken, araçtan sağ kurtulan iki erkeğin kabarık suç kayıtları ve olaydan sonra yardım çağırmak yerine saatlerce beklemeleri "şüpheli kaza" şüphelerini zirveye taşıdı. Jandarma ekipleri, iki genç kızın ölümüne neden olan ihmaller zincirini ve karanlık noktaları aydınlatmak için düğmeye bastı.

Olay yerinden detayları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "Tabii araçtan ilk olarak D.Y. çıktı, ardından da T.D. çıktı. Her iki kişinin de suç kayıtları var, T.D.'nin 3 ayrı suçtan araması var. O saatte iki genç kız, iki sabıkalı ve aranan iki kişinin bulunduğu araçta ne işi vardı, o henüz net değil" sözleriyle sordu. Aracın sürücüsü D.Y.'nin olaydan çok sonra ihbarda bulunduğuna dikkat çeken Er, "D.Y. olayı ihbar etmekte gecikti ve çok süre sonra buraya AFAD ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, su altı dalgıçları geldi" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHELİ KAZA" KAYITLARA GEÇTİ Jandarma Trafik ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerini paylaşan Er, "Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı değerlendirmede olay 'şüpheli kaza' olarak kayıtlara geçti. Şu anda aracı kullanan 28 yaşındaki D.Y. gözaltında, 3 farklı suçtan aranan 33 yaşındaki T.D. ise her yerde aranıyor" dedi. Olayın yaşandığı noktanın tehlikesine vurgu yapan Er, "Hangi akla hizmet karşı taraftan ya da diğer taraftan bu tarafa geçmeye çalıştılar? Onların hepsi belirsiz ancak şüpheli bir olay olduğu net" sözleriyle yaşananların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

KURTARMAK YERİNE KAÇTILAR MI? İki genç kızın araç içerisinde can vermesiyle ilgili vicdanları yaralayan iddiayı gündeme getiren Er, "Üzerinde durulması gereken bir nokta da şu; iki erkek vardı aracın içerisinde, o iki genç kızı kurtarmak için bir çaba gösterdiler mi? Onunla ilgili net bir şey yok ancak kendi canlarını kurtardıkları kesin. Araçtan ayrıldıktan sonra bu çevrede yaşayan insanlardan yardım istemediler, uzun saatler sonucunda ihbarda bulundular" ifadelerini kullandı.