İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son
İzmir Kiaz'da park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan Abdurrahman Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Dehşet veren olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.
Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı.
Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.
Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.