CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İzmir Kiaz'da park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan Abdurrahman Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 1

Dehşet veren olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 2

SAMAN BALYALARININ ALTINDA KALAN KİŞİNİN ÖLÜM ANI KAMERADA

Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 3

Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 4

Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 5

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 6

Beldeyken kapatılıp kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 7
İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 8
İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 9
İzmir'de dehşet anları! Saman balyası altında feci son 10
Mobil uygulamalarımızı indirin