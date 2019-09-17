İzleyen herkesin gözünden kaçtı! Yeşilçam'ın efsane filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 22:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





