İşte polis merkezine saldırının izleri! A Haber o sokağı tek tek görüntüledi

Biraz önce olay yerine bomba imha ekipleri ve K9 bomba uzmanı köpek timleri getirildi. Tedbir mi herhangi yeni gelişme mi onu tam bilmiyorum. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Deliller toplandı torbalara konuldu.

Saldırgan sabah saatlerinde siyah maske siyah mont spor ayakkabı ve sırtında bir siyah çantayla polis merkezinin olduğu noktadan bu tarafa gelirken vatandaşlar da mühimmatların sesinden dolayı balkonlara camlara çıktılar.