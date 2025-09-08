İşte polis merkezine saldırının izleri! A Haber o sokağı tek tek görüntüledi
İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. 16 yaşındaki saldırgan saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? A Haber muhabiri Tayfun Er, olayın yaşandığı sokaktan çarpıcı detayları aktardı.
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre,
16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.
Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Yeldan,
"Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.
Olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.
İŞTE SALDIRININ İZLERİ
A Haber muhabiri Tayfun Er, olayın yaşandığı sokaktan çarpıcı detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ÖLDÜ MÜ?
Şu anda bende öyle bir bilgi yok ancak etkisiz hale getirilmesi bacağından vurularak gerçekleştirildi. Şu anda öldüğü yönünde bir bilgi yok. Videolarda bacağının alt tarafında kanlar var.