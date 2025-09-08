Yaşam

İşte polis merkezine saldırının izleri! A Haber o sokağı tek tek görüntüledi

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. 16 yaşındaki saldırgan saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? A Haber muhabiri Tayfun Er, olayın yaşandığı sokaktan çarpıcı detayları aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

İŞTE SALDIRININ İZLERİ
Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak." dedi.

Olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.

A Haber muhabiri Tayfun Er, olayın yaşandığı sokaktan çarpıcı detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ÖLDÜ MÜ?

Şu anda bende öyle bir bilgi yok ancak etkisiz hale getirilmesi bacağından vurularak gerçekleştirildi. Şu anda öldüğü yönünde bir bilgi yok. Videolarda bacağının alt tarafında kanlar var.

Biraz önce olay yerine bomba imha ekipleri ve K9 bomba uzmanı köpek timleri getirildi. Tedbir mi herhangi yeni gelişme mi onu tam bilmiyorum. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Deliller toplandı torbalara konuldu.

Saldırgan sabah saatlerinde siyah maske siyah mont spor ayakkabı ve sırtında bir siyah çantayla polis merkezinin olduğu noktadan bu tarafa gelirken vatandaşlar da mühimmatların sesinden dolayı balkonlara camlara çıktılar.

Bu noktadan hızlı bir şekilde kaçıyordu. Saldırganın evi buraya çok yakın noktada. Şehit olan emniyet müdürünün evi lojmanı hemen orada.

Burada biraz önceki yayınımızda ikinci kattaki vatandaş genç bir çocuğun buradan atılan tüfekten çıkan parçalarla elinden yaralandı. İşte o akan kanlar aracın üstünü tamamen kaplamış durumda.

