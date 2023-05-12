12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

Tuğçe Kandemir kilosu ile sık sık gündeme gelen isimlerin arasında yer alıyor. Yıllar geçtikçe daha da kilo alan ünlü şarkıcı öyle bir diyet yaptı ki görenler bir daha baktı. Tuğçe Kandemir son hali ve diyeti en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Tuğçe Kandemir'e cayır cayır kilo verdiren yöntem haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 08:25
  • 1
  • 17
İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

24 yaşında "Bu Benim Öyküm" isimli şarkısıyla ün kazanan Tuğçe Kandemir, yıllar geçtikçe kilo almış ve çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Ünlü şarkıcının son halini gören gözlerine inanamıyor. Azmiyle alkışları toplayan Kandemir, kilo kilo yağlarını bıçak gibi kesip attı. Tuğçe Kandemir diyetini merak edenler araştırmaya başladı. İşte 61 kiloya düşme sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

  • 3
  • 17
İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

Kandemir'in sosyal medyadaki takipçileri sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlarda bulunuyor.

  • 4
  • 17
İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

24 yaşında tanınmaya başlayan tuğçe Kandemir 2023 itibariyle 27 yaşında.

  • 5
  • 17
İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

Aradaki yıllar boyunca oldukça kilo alması sosyal medya gündeminde yer aldı.