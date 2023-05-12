İşte 61 kiloya düşme sırrı… Son halini gören inanamıyor! Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı!

Tuğçe Kandemir kilosu ile sık sık gündeme gelen isimlerin arasında yer alıyor. Yıllar geçtikçe daha da kilo alan ünlü şarkıcı öyle bir diyet yaptı ki görenler bir daha baktı. Tuğçe Kandemir son hali ve diyeti en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Tuğçe Kandemir'e cayır cayır kilo verdiren yöntem haberimizde...