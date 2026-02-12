İstanbul'da molotoflu dehşet! Sevgilisi ile tehditler savurdu | Kabusu yaşattı

İstanbul Büyükçekmece'de dehşet dolu anlar yaşandı. Market olarak faaliyet gösteren iş yerine molotof attıkları belirlenen Yağmur U. ve arkadaşları tutuklandı. Şüphelilerin işletme sahibine "Seni kaç gün daha koruyacaklar?" diyerek tehditler savurarak kabusu yaşattığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki market olarak faaliyet gösteren iş yerine molotofla saldırılmasına ilişkin çalışma yaptı.

"SENİ KAÇ GÜN DAHA KORUYACAKLAR"

Mağdur iş yeri sahibinin bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin olaydan yaklaşık 6 gün sonra 3 saniyelik video ile "seni kaç gün daha koruyacaklar" şeklinde mesaj attıklarını, video içeriğinde ise araç ile geçerken iş yerini video alma anına ait görüntü olduğu anlaşıldı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler, cep telefonu kayıtları ile çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin geliş-gidiş güzergahları üzerinden adres ve kimlik bilgilerini tespit etti. Zanlılar, saklandıkları eve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile özel harekat desteğiyle yapılan operasyonda gözaltına alındı.

GENÇ KIZIN EVİNDE UYUŞTURUCU HAPLAR ÇIKTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şüphelilerden Yağmur U.'nun kaldığı daire içerisinde 37 "Lyrica" diye tabir edilen uyuşturucu amaçlı kullanılan hap ele geçirilirken, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.F.E.'nin cep telefonunda da mağdura atılan tehdit mesajları ile video kaydı görüldü. TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Ö.F.E.'nin (23) daha önce çeşitli suçlardan 7 kaydı, Yağmur U.'nun (23) 2 kaydı ve 18 yaşından küçük şüpheli B.U.T.'nin 7 kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.