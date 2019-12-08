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Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? İşte Türkiye'nin deprem haritası
Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem haritası!
Giriş Tarihi: 08.12.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 11:08
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