İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek! Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ışık göründü

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 13:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sarıyer–Kilyos Tüneli Projesi'nde önemli bir aşama geride bırakıldı. İstanbul'un trafik yoğunluğu en yüksek bölgelerinden Maslak ve Levent'i Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak projede, tünel yapım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Projedeki son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İstanbul'da Maslak ve Levent gibi şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgeleri Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlamayı hedefleyen tünel için tören yapıldı.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ TBM MAKİNESİ KULLANILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi'nin (TBM) ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte; karayolcularımız 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'sini kullanarak büyük bir başarıya da imza attılar" dedi.

İstanbul'un kuzeyindeki mahalleleri doğrudan şehir merkezine bağlayacak tünelin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Artık son aşamasına gelinmiş durumda, özellikle bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Sarıyer-Kilyos mesafesi bu tünel tamamlandığında 5 dakikaya kadar düşecek durumda. Tünelin uzunluğunun yaklaşık 8,2 kilometre olduğunu söyleyelim ve bulunduğumuz dakika itibarıyla de halen daha personelin 7/24 çalıştığının bir kez daha altını çizelim" sözleriyle projenin hızına dikkat çekti. İSTANBUL'DA 35 DAKİKA SÜREN YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK!

Tünelin yapısı hakkında bilgi veren muhabir Mercan, "Bu tünel iki tüpten oluşuyor, her iki tüpte de ikişer şerit olacak. Çift yönlü olarak ikişer şerit olacak ve tünel tamamlandıktan sonra mesafe 5 dakikaya inecek" sözleriyle teknik detayları aktardı.