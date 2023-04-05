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Haberler Galeri İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

Kuruluş Osman dizisinin karakterlerinden İsmihan Sultan'ın hayatı merak konusu oldu. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olarak tarihte bilinen İsmihan Sultan karakterinin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki İsmihan Sultan kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 23:15
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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

Kuruluş Osman dizisinin karakterlerinden İsmihan Sultan'ın hayatı merak konusu oldu. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olarak tarihte bilinen İsmihan Sultan karakterinin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki İsmihan Sultan kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı?

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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

İSMİHAN SULTAN KİMDİR?

Esmehan Sultan, II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan doğma kızlarıdır. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir.

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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

Esmehan Sultan, 1545 yılında Manisa Sarayı'nda dünyaya geldi. 1564 yılında Sokullu Mehmed Paşa ile evlendirildi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Bunlar İbrahim Han ve Gülruh Sultan'dır. Bir yıl sonra Semiz Ali Paşa öldü ve eşi Sadrazam oldu. Artık her ikisi de güçlü ve etkili oldu.

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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

Eylül 1566'de, Dedesi I. Süleyman'ın ölümü üzerine annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Babasının saltanatında devlette söz sahipliği Esmehan Sultan'ın eşi Sokullu Mehmed Paşa'ya geçti ve bu nedenle Esmehan da büyük bir nüfûza ve güce sahip oldu.

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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...

Devlet işlerine karıştığı bilinmemektedir, ama muhtemelen bunu validesi Nurbanu Sultan'a ve zevci Sokullu Mehmed Paşa'ya bıraktı ve karışmadı.