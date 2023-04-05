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İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...
Kuruluş Osman dizisinin karakterlerinden İsmihan Sultan'ın hayatı merak konusu oldu. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşi olarak tarihte bilinen İsmihan Sultan karakterinin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki İsmihan Sultan kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı?