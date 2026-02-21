İlahileri çocuklara sevdiren adam! Sosyal medya Celal Karatüre'yi konuşuyor
Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan ismi Celal Karatüre oldu. Kendine has yorumu ve etkileyici ses tonuyla seslendirdiği ilahilerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Karatüre, özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle dijital dünyada yeni bir akım başlattı. Okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara kadar her yerde yankılanan bu ilahiler, 7'den 70'e herkes diline pelesenk oldu.
Kendine has yorumuyla ilahiler söyledi ve kısa sürede büyük ilgi gördü, herkesin ağzındaysa onun söylediği ilahiler var.
Celal Karatüre'nin samimi tavrı ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte sergilediği performanslar, izleyenlerin içten gülümsemeleri oluşurken, ilahilerin ritminin kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altında aldı.
OKULLARDAN İŞ YERLERİNE DEV BİR AKIMA DÖNÜŞTÜ
Celal Karatüre ve arkadaşlarının ziyaretleri de bu süreçte büyük rol oynadı. Karatüre, iki arkadaşıyla birlikte önce işletmeleri ziyaret etti, ardından da Umre'den gelenleri onlara da bir def eşlik etti.
Özellikle "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ve "Al Eline Kalemi Yaz Allah'ın Adını" gibi eserleri Karatüre'nin kendine özgü yorumuyla yeniden hayat bulması, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
7'DEN 70'E HERKES AYNI RİTMİ TUTUYOR
Celal Karatüre'nin duygu yüklü sesiyle seslendirdiği bu eserlerin sosyal medyada her yerde kez izlendi.