Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Hürrem Sultan'ın günlük yemek alışkanlıkları ve zengin sofraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi lezzetlerini yansıtan önemli bir örnektir. Her gün tükettiği yemekler, o dönemin gastronomi kültürünü yansıtmaktadır. İstanbul'un muhteşem saraylarında yaşayan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici hükümdarlarından biri olarak kabul edilen Hürrem Sultan, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda sofistike damak zevkiyle de ünlüdür.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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