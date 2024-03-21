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Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Hürrem Sultan'ın günlük yemek alışkanlıkları ve zengin sofraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi lezzetlerini yansıtan önemli bir örnektir. Her gün tükettiği yemekler, o dönemin gastronomi kültürünü yansıtmaktadır. İstanbul'un muhteşem saraylarında yaşayan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici hükümdarlarından biri olarak kabul edilen Hürrem Sultan, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda sofistike damak zevkiyle de ünlüdür.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:37
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Hürrem Sultan’ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici hükümdarlarından biri olarak kabul edilen Hürrem Sultan, her öğünde özenle hazırlanmış ve zengin aromalarıyla dikkat çeken yemekleri tercih ederdi. Hürrem Sultan'ın sofraları, hem gösterişli sunumlarıyla hem de lezzetli yemekleriyle döneminin en seçkin gastronomik deneyimlerini yansıtıyordu. Rivayetlere göre Hürrem Sultan bıldırcın dolmasını çok seviyordu. İşte Hürrem Sultan'ın asla hayır diyemeceği bıldırcın dolması tarifi...

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Hürrem Sultan’ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Malzemeler:

-7-8 adet bıldırcın

-2 adet ince kıyılmış kuru soğan

-1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

-2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

-yeterince tuz ve karabiber

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Hürrem Sultan’ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

-1 çay kaşığı tarçın

-1 çorba kaşığı nar ekşisi

-2 çorba kaşığı kuru üzüm

-3 çorba kaşığı tereyağı

-1 su bardağı sıcak su

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Hürrem Sultan’ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Yapılışı:

Tencereye koyduğunuz yağda soğanı pembeleştirin, ardından pirinci, tuzu, karabiberi, tarçını, üzümü ve bademi koyup sıcak su ilave edin. Pirincin suyunu çektirin, daha sonra nar ekşisi ve bal ilave edin.

Diğer tarafta 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden arkalı kızartıp fırın tepsisine koyun. İçlerine yapmış olduğunuz pilavdan yeterince doldurup kürdanlarla ağızlarını birleştirin.

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Hürrem Sultan’ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!

Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine ve yanına domates, nane ve soğan halkaları ile süsleyip servis yapın.