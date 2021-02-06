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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hızlı kilo verme | Yağ yakan içecekler | Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler dikkat! İşte uzmanlarından altın tavsiyeler Hızlı kilo verme | Yağ yakan içecekler | Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler dikkat! İşte uzmanlarından altın tavsiyeler Kilo vermek için ne yemeliyiz | Fazla kilolar nasıl verilir | İşte uzmanlarından altın tavsiyeler... Kilo vermeye çalışırken ne yemediğiniz kadar ne yediğiniz de önemli. Yağ yakan bu yiyecekler kilo vermenizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak. Kilo verirken ne yemek gerekir? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir? İşte en etkili liste. Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:31
Covid-19 salgını bir çok sorunu da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de hareketsiz yaşam. Hal böyle olunca da fazla kilolardan kaçış pek mümkün olmadı. Peki hareketlerin azalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olurken hangi besinleri tüketerek fazla kiloların önüne geçebiliriz. Uzman isim yağ yakımını destekleyen o besinleri tek tek sıraladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kilo vermenin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını, bunun basit bir matematik işlemi gibi düşünülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. SU Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli! Gün içerisinde içtiğimiz çay ve kahve, su yerine geçmeyip aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor. Eğer gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay/kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Her bireyin içmesi gereken su miktarı farklı. Bunun kolay bir hesabı olup kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli. KABAK
Kabak sıvı içeriği yüksek bir sebze olduğu için kalori bakımından çok düşük. Zayıflama diyetlerinde de bu nedenle önemli bir yer tutuyor.