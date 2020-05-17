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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:56
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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Kenan İmirzalıoğlu

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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Barış Arduç

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Hey gidi günler hey! Yıllar bakın onları nasıl değiştirmiş

Savaş Dinçel