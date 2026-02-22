Hesaplarınız saniyeler içinde boşalabilir: Dolandırıcıların yeni hedefi Ramazan kolisi

Dolandırıcıların yeni kapısı Ramazan kolileri oldu. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gönderilen "Ramazan kolisi" mesajlarındaki linklerin doğrudan banka hesaplarını hedef aldığı ortaya çıktı. Hukukçular, kaynağı belirsiz linklere tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların link üzerinden yaptıkları yöntemlere neredeyse her gün bir yenisi eklenirken, Ramazan ayında "yardım" kılıfı altındaki tuzaklar zirveye ulaştı. Avukat Bilgehan Özçifçi, dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler üzerinden vatandaşların banka hesaplarını doğrudan hedef aldığını belirtti.

BU SMS'LERE DİKKAT! Dolandırıcılar, halkın manevi duygularını ve yardımlaşma arzusunu suistimal ederek yardım adı altında sosyal medya platformlarından veya SMS yoluyla linkler gönderiyor. Muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren bu mesajlar, aslında dijital bir hırsızlığın kapısını aralıyor.

BANKA HESAPLARINA SIZILIYOR Gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderilen linklere tıklandığı anda dolandırıcılar vatandaşların telefonlarına ve banka uygulamalarına sızıyor. Yardım etmek amacıyla linke tıklayan kişilerin hesapları saniyeler içinde boşaltılıyor. Hukukçular, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığını hatırlatıyor.

"BÜTÜN SERMAYENİZ YOK OLABİLİR" Avukat Özçifçi, vatandaşları şu sözlerle uyardı: "Şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve Ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesapları hedef alınıyor. Gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamanız, banka hesaplarınızdaki bugüne kadar kazandığınız bütün sermayenizin yok olmasına sebep olabilir."