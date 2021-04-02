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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2021 dualı, resimli ve en güzel Cuma mesajları... Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2021 dualı, resimli ve en güzel Cuma mesajları... Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Farz namazlardan olan Cuma namazı, öğle vakti cemaatle kılınıyor. Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan Cuma gününde "Cuma mesajları" ön plana çıkıyor. Yazılı ya da resimli Cuma mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2 Nisan'a özel en yeni Cuma mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2021 dualı ve resimli Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:09
Cuma mesajları burada! Huzurun ve sevincin gönülleri mesken tuttuğu mübarek Cuma gününde, iyi dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar sosyal medya ya da SMS aracılığıyla Cuma mesajları paylaşıyor. Avuçlarını günün en bereketli saatinde duaya yükseltecek olan Müminler, rahmetin solunduğu bu mübarek günde en güzel dileklerini paylaşıyor. Bizde sizler için yazılı ve resimli paylaşılabilecek Cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 2021 dualı ve resimli Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL VE EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021
* Cuma'nın hürmetine, içimizden geçen derin dualara sessizce Amin! Cumamız mübarek olsun.
* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun
* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım
* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
* Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin.
* Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin
* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun...
* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar
* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun Cumanız Mübarek Olsun
* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.
* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.