27 Eylül 2021, Pazartesi
Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor
Şırnak'ta ikamet eden Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken yaşadığı kazanın ardından çalışamaz hale geldi. 5 çocuklu ailenin tüm yükü omuzlarına binen Erkan, ilkel yollarla menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesine bakmaya başladı. KOSGEB'in sağladığı destekle makina alan Erkan, eşiyle birlikte Türkiye'nin pek çok şehrine ve Irak'a menengiç kahvesi satmaya başladı.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:08
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17