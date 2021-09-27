Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Şırnak'ta ikamet eden Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken yaşadığı kazanın ardından çalışamaz hale geldi. 5 çocuklu ailenin tüm yükü omuzlarına binen Erkan, ilkel yollarla menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesine bakmaya başladı. KOSGEB'in sağladığı destekle makina alan Erkan, eşiyle birlikte Türkiye'nin pek çok şehrine ve Irak'a menengiç kahvesi satmaya başladı.