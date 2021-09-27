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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Şırnak'ta ikamet eden Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken yaşadığı kazanın ardından çalışamaz hale geldi. 5 çocuklu ailenin tüm yükü omuzlarına binen Erkan, ilkel yollarla menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesine bakmaya başladı. KOSGEB'in sağladığı destekle makina alan Erkan, eşiyle birlikte Türkiye'nin pek çok şehrine ve Irak'a menengiç kahvesi satmaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:08
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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Şırnaklı 5 çocuk sahibi 40 yaşındaki Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan'ın 2017 senesinde kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz hale gelmesinin ardından ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Hayal Erkan, oturdukları ve iş olanaklarının sınırlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve severek içinlen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi.

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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Evde ilkel yollarla menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçindiren Erkan, işini büyütmeye karar verdi.

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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e müracaat eden Erkan, % 90 hibe desteği ile 3 makine satın alarak, seri üretime başladı.

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Hayatın zorlukları Hayal’i yıldırmadı! Şimdi Türkiye’nin her yerine satıyor

Kocasını da yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Irak'a menengiç kahvelerinden yolluyor.